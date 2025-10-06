Nike Dunk Low

¥379 ¥599 36% 折让

没有什么风格是经典鞋款不能驾驭的。Nike Dunk Low 大童运动童鞋糅合经典 Dunk 风格，助孩子绽放夺目光彩，轻松驾驭多种场合。柔软衬垫结合耐穿结构，塑就运动鞋收藏佳选。

Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。