 
Nike Dunk Low 大童运动鞋复古板鞋 - 白金色/狼灰/白色

Nike Dunk Low

大童运动鞋复古板鞋

30% 折让

上脚 Nike Dunk Low 大童运动鞋复古板鞋，彰显对 80 年代的热爱。 该鞋款以经典版型、耐穿性能和出众质感向经典球鞋致敬，堪称运动鞋收藏里的佳选单品，助力日常活动。


  • 显示颜色： 白金色/狼灰/白色
  • 款式： DH9765-001

经久耐穿

鞋面采用天然皮革和合成材质组合设计，经久耐穿，塑就复古质感。

经典外观

鞋口和鞋舌的形状，搭配鞋头打孔设计，忠实沿袭元年款设计，缔造经典外观。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 白金色/狼灰/白色
  • 款式： DH9765-001

