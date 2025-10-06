Nike Dunk Low
大童运动鞋复古板鞋
30% 折让
上脚 Nike Dunk Low 大童运动鞋复古板鞋，彰显对 80 年代的热爱。 该鞋款以经典版型、耐穿性能和出众质感向经典球鞋致敬，堪称运动鞋收藏里的佳选单品，助力日常活动。
- 显示颜色： 白金色/狼灰/白色
- 款式： DH9765-001
Nike Dunk Low
30% 折让
尽显篮球文化
上脚 Nike Dunk Low 大童运动鞋复古板鞋，彰显对 80 年代的热爱。 该鞋款以经典版型、耐穿性能和出众质感向经典球鞋致敬，堪称运动鞋收藏里的佳选单品，助力日常活动。
经久耐穿
鞋面采用天然皮革和合成材质组合设计，经久耐穿，塑就复古质感。
经典外观
鞋口和鞋舌的形状，搭配鞋头打孔设计，忠实沿袭元年款设计，缔造经典外观。
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 白金色/狼灰/白色
- 款式： DH9765-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。