Nike Dunk Low

¥399 ¥599 33% 折让

忠于经典

Nike Dunk Low 大童运动鞋复古板鞋是你鞋柜里的百搭佳选。采用耐穿结构和时尚配色，重现 80 年代中期经典篮球鞋的出众风范。鞋口衬垫结合橡胶鞋底的强劲抓地力，助你活力畅动。

Nike Dunk

从篮板到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了滑板运动员的视野，成为滑板鞋的理想之选。几十年来，Dunk 不断俘获全球各地滑板手的青睐，推出不计其数的配色方案，追求创造力和功能性兼得的理想境界，彰显亚文化风采。