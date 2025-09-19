Nike Dunk Low
大童运动鞋复古板鞋
33% 折让
Nike Dunk Low 大童运动鞋复古板鞋是你鞋柜里的百搭佳选。采用耐穿结构和时尚配色，重现 80 年代中期经典篮球鞋的出众风范。鞋口衬垫结合橡胶鞋底的强劲抓地力，助你活力畅动。
- 显示颜色： 白色/白色/大学蓝
- 款式： CW1590-103
Nike Dunk Low
忠于经典
耐穿出众
天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显经典魅力。
经典设计，出众外观
鞋口和鞋舌形状结合鞋头打孔细节，忠实沿袭经典设计，缔造出众外观。
强大抓地力，驾驭日常活动
全掌型橡胶鞋底铸就非凡抓地力，同时融入与元年款类似的抓地底纹。
产品细节
- 经典鞋带
- 包边鞋底结构
Nike Dunk
从篮板到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了滑板运动员的视野，成为滑板鞋的理想之选。几十年来，Dunk 不断俘获全球各地滑板手的青睐，推出不计其数的配色方案，追求创造力和功能性兼得的理想境界，彰显亚文化风采。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
