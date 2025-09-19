 
Nike Dunk Low 大童运动鞋复古板鞋 - 白色/白色/大学蓝

Nike Dunk Low 大童运动鞋复古板鞋是你鞋柜里的百搭佳选。采用耐穿结构和时尚配色，重现 80 年代中期经典篮球鞋的出众风范。鞋口衬垫结合橡胶鞋底的强劲抓地力，助你活力畅动。


  • 显示颜色： 白色/白色/大学蓝
  • 款式： CW1590-103

Nike Dunk Low

忠于经典

耐穿出众

天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显经典魅力。

经典设计，出众外观

鞋口和鞋舌形状结合鞋头打孔细节，忠实沿袭经典设计，缔造出众外观。

强大抓地力，驾驭日常活动

全掌型橡胶鞋底铸就非凡抓地力，同时融入与元年款类似的抓地底纹。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 包边鞋底结构
Nike Dunk

从篮板到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了滑板运动员的视野，成为滑板鞋的理想之选。几十年来，Dunk 不断俘获全球各地滑板手的青睐，推出不计其数的配色方案，追求创造力和功能性兼得的理想境界，彰显亚文化风采。

