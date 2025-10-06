 
Nike Dunk Low 大童运动鞋 - 冷杉绿/白色/大学红

Nike Dunk Low

大童运动鞋

19% 折让

Nike Dunk Low 大童运动鞋，带给你出色的优质穿搭。 采用耐穿结构和时尚舒适设计，重现 80 年代经典篮球鞋的出众风范。 呈现经典撞色的优质配色、经久耐穿的组合材料结合你心仪的时尚格调，让你随心演绎 DUNK 风采。


  • 显示颜色： 冷杉绿/白色/大学红
  • 款式： IO7453-323

Nike Dunk Low

19% 折让

Nike Dunk Low 大童运动鞋，带给你出色的优质穿搭。 采用耐穿结构和时尚舒适设计，重现 80 年代经典篮球鞋的出众风范。 呈现经典撞色的优质配色、经久耐穿的组合材料结合你心仪的时尚格调，让你随心演绎 DUNK 风采。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿
  • 鞋头部位打孔细节结合鞋口和鞋舌形状，忠实沿袭元年款 Dunk 经典外观
  • 全掌型橡胶外底融入抓地底纹，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 冷杉绿/白色/大学红
  • 款式： IO7453-323

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。