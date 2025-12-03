Nike Dunk Low 大童运动鞋，带给你出色的优质穿搭。采用耐穿结构和时尚舒适设计，重现 80 年代经典篮球鞋的出众风范。呈现经典撞色的优质配色、经久耐穿的组合材料结合你心仪的时尚格调，让你随心演绎 DUNK 风采。

Nike Dunk Low 大童运动鞋，带给你出色的优质穿搭。采用耐穿结构和时尚舒适设计，重现 80 年代经典篮球鞋的出众风范。呈现经典撞色的优质配色、经久耐穿的组合材料结合你心仪的时尚格调，让你随心演绎 DUNK 风采。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。