Nike Dunk Low
大童运动鞋
¥539¥66919% 折让
穿上 Nike Dunk Low 大童运动鞋，彰显挚爱复古篮球风范。该款运动鞋采用耐穿合成材质匠心打造，塑就经典球场格调，致敬经典篮球鞋，可轻松驾驭教室、公园等多种场合。
- 显示颜色： 黑/浅银/亮橘/中灰
- 款式： FN7784-001
Nike Dunk Low
¥539¥66919% 折让
穿上 Nike Dunk Low 大童运动鞋，彰显挚爱复古篮球风范。该款运动鞋采用耐穿合成材质匠心打造，塑就经典球场格调，致敬经典篮球鞋，可轻松驾驭教室、公园等多种场合。
其他细节
- 合成材质鞋面，质感柔软；巧搭耐穿结构，重现 80 年代篮球风范
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 黑/浅银/亮橘/中灰
- 款式： FN7784-001
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
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划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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