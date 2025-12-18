Nike Dunk Low 大童运动鞋以户外新风演绎经典篮球鞋，唤醒你内心的探索热情。橙色鞋带仿若伞绳，侧边拼接饰有虫纹印花，增添动感的别致纹理；鞋舌标签和后跟覆面饰有树枝元素 Nike 标志，提醒你踏入户外才是正经事。

显示颜色： 海藻绿/军裤卡其/深渊绿/黄褐色

款式： IH4042-364