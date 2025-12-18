 
Nike Dunk Low 大童运动鞋 - 白色/白色/幻影/深藏青

Nike Dunk Low

大童运动鞋

24% 折让

Nike Dunk Low 大童运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。 该鞋款焕新演绎 80 年代经典篮球鞋，舒适非凡。 加垫鞋口结合橡胶鞋底的强劲抓地力，助你舒适畅动。


  • 显示颜色： 白色/白色/幻影/深藏青
  • 款式： IH7343-141

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显经典魅力
  • 鞋头打孔设计，缔造出色透气效果
  • 全掌型橡胶外底

产品细节

  • 经典鞋带
  • 包边鞋底结构
Nike Dunk

从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。 Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。

