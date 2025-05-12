Nike Dunk Low
大童运动鞋
¥479¥59920% 折让
穿上 Nike Dunk Low 大童运动鞋，遇见心动时刻。该鞋款采用轻盈织物和灯芯绒材料，结合情人节甜蜜细节，在迈步间焕发浓情蜜意。加垫低帮鞋口，沿袭 Dunk 复古风范，让你舒适又有型。还有一份特别的贴纸包，可与你的灵魂伴侣分享。
- 显示颜色： 火焰红/浅深红/白色/泡沫粉
- 款式： FZ3548-612
Nike Dunk Low
¥479¥59920% 折让
穿上 Nike Dunk Low 大童运动鞋，遇见心动时刻。该鞋款采用轻盈织物和灯芯绒材料，结合情人节甜蜜细节，在迈步间焕发浓情蜜意。加垫低帮鞋口，沿袭 Dunk 复古风范，让你舒适又有型。还有一份特别的贴纸包，可与你的灵魂伴侣分享。
其他细节
- 织物鞋面带来出众柔软质感和复古韵味，搭配耐穿结构，再现 80 年代篮球风范
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶鞋底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 包边鞋底结构
- 显示颜色： 火焰红/浅深红/白色/泡沫粉
- 款式： FZ3548-612
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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