Nike Dunk Low
大童运动鞋
25% 折让
Nike Dunk Low 大童运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。 该鞋款焕新演绎 80 年代经典篮球鞋，舒适非凡。 加垫鞋口结合橡胶鞋底的强劲抓地力，助你舒适畅动。
- 显示颜色： 白色/白色/幻影/深藏青
- 款式： IH7343-141
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显经典魅力
- 鞋头打孔设计，缔造出色透气效果
- 全掌型橡胶外底
产品细节
- 经典鞋带
- 包边鞋底结构
Nike Dunk
从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。 Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
