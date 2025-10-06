Nike Dunk Low

¥489 ¥599 18% 折让

Nike Dunk 作为 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以略带光泽感耐克勾和清新配色再次归来。 Nike Dunk Low 大童运动鞋采用经典设计，彰显复古格调；加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。

Nike Dunk

从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。 Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。