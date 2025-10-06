Nike Dunk Low
大童运动鞋
18% 折让
Nike Dunk 作为 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以略带光泽感耐克勾和清新配色再次归来。 Nike Dunk Low 大童运动鞋采用经典设计，彰显复古格调；加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。
- 显示颜色： 冷蓝/白色/雾灰/冲击黄
- 款式： DX3382-400
Nike Dunk Low
其他细节
- 合成材质鞋面，质感柔软非凡；巧搭耐穿结构，重现 80 年代篮球风范
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
- 泡绵中底，塑就轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
Nike Dunk
从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。 Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
