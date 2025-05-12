Nike Dunk Low
大童运动鞋
¥479¥59920% 折让
Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以耐穿覆面和元年款风范再次归来。Nike Dunk Low 大童运动鞋采用经典设计，彰显复古格调；加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。
- 显示颜色： 暗队红/山峰白/白色/黑
- 款式： FZ4352-600
Nike Dunk Low
¥479¥59920% 折让
Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以耐穿覆面和元年款风范再次归来。Nike Dunk Low 大童运动鞋采用经典设计，彰显复古格调；加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，质感柔软非凡；巧搭耐穿结构，重现 80 年代篮球风范
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 暗队红/山峰白/白色/黑
- 款式： FZ4352-600
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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