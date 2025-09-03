Nike Dunk Low

¥669

Nike Dunk 运动鞋起初专为硬木球场打造，后来成为风靡街头的时尚标杆。凭借其经典篮球风格设计、出众版型和柔软覆面，诞生于 1985 年的 Nike Dunk 风靡一时，就此掀起时尚风潮，成为历久不衰的经典之作。Nike Dunk Low 大童运动鞋采用趣味新颖细节，焕新演绎 80 年代经典篮球鞋款，彰显醒目风采。

Nike Dunk

从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。