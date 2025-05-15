Nike Dunk Low

¥599

穿上 Nike Dunk Low 大童运动鞋，遇见心动时刻。该鞋款采用轻盈织物和灯芯绒材料，结合情人节甜蜜细节，在迈步间焕发浓情蜜意。加垫低帮鞋口，沿袭 Dunk 复古风范，让你舒适又有型。还有一份特别的贴纸包，可与你的灵魂伴侣分享。

其他细节 织物鞋面带来出众柔软质感和复古韵味，搭配耐穿结构，再现 80 年代篮球风范

泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果

橡胶鞋底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节 经典鞋带

包边鞋底结构

显示颜色： 火焰红/浅深红/白色/泡沫粉

款式： FZ3548-612