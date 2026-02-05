 
Nike Dunk Low 大童运动鞋 - 中灰/黑/帆白/橘皮黄

Nike Dunk Low

大童运动鞋

10% 折让

Nike Dunk Low 大童运动鞋的灵感源自篮球运动，采用经典拼接、缓震和复古鞋底设计，忠实呈现经典的 Nike 风格。


  • 显示颜色： 中灰/黑/帆白/橘皮黄
  • 款式： IQ0206-062

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，塑就经典风范
  • 鞋头部位打孔细节结合鞋口和鞋舌形状，忠实沿袭元年款 Dunk 设计，缔造经典外观
  • 全掌型橡胶外底融入抓地底纹，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
