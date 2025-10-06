Nike Dunk Low
大童运动鞋
19% 折让
Nike Dunk 运动鞋起初专为硬木球场打造，后来成为风靡街头的时尚标杆。凭借其经典篮球风格设计、出众版型和柔软覆面，诞生于 1985 年的 Nike Dunk 风靡一时，就此掀起时尚风潮，成为历久不衰的经典之作。Nike Dunk Low 大童运动鞋采用趣味新颖细节，焕新演绎 80 年代经典篮球鞋款，彰显醒目风采。
- 显示颜色： 尘光子色/白色/冲击绿/黑
- 款式： DV3033-001
其他细节
- 合成材质鞋面，质感柔软非凡；巧搭耐穿结构，重现 80 年代篮球风范
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
Nike Dunk
从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
