Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以耐穿覆面和个性配色再次归来。Nike Dunk Low 女子运动鞋采用经典篮球风格设计，为 80 年代复古外观融入街头风范；加垫低帮鞋口，令你畅享舒适穿着体验。

Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以耐穿覆面和个性配色再次归来。Nike Dunk Low 女子运动鞋采用经典篮球风格设计，为 80 年代复古外观融入街头风范；加垫低帮鞋口，令你畅享舒适穿着体验。

因设计方案的调整，该产品上的注册商标“®”标记会有批次差异，与官方宣传图中所呈现的“®”数量可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。