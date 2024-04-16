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      Nike Dunk Low

      女子运动鞋板鞋

      ¥799

      Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。 Nike Dunk Low 女子运动鞋采用时尚配色结合优质皮革，尽显复古格调，无论是街头出行还是征战赛场，皆可轻松驾驭。 加垫低帮鞋口，令你舒适有型，彰显非凡风范。

      • 显示颜色： 山峰白/浅红木褐/泡沫粉/巴洛克棕
      • 款式： HF9990-100

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