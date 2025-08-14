 
Nike Dunk Low 女子运动鞋 - 灰紫/帆白/帆白

Nike Dunk Low

女子运动鞋

21% 折让

80 年代经典篮球鞋款回归，彰显出众风范。 Nike Dunk Low 女子运动鞋巧糅 80 年代复古风格与优质材料，舒适出众，让你畅享日常穿着体验。


  • 显示颜色： 灰紫/帆白/帆白
  • 款式： IH0639-011

其他细节

  • 天然皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 加垫低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

