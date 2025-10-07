 
Nike Dunk Low 女子运动鞋 - 山峰白/苍野灰/鲜亮勃艮第酒红/粉紫红

Nike Dunk Low

女子运动鞋

经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low 女子运动鞋采用优质皮革鞋面，搭配光泽感的耐克勾标志。 鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。


  • 显示颜色： 山峰白/苍野灰/鲜亮勃艮第酒红/粉紫红
  • 款式： IM6025-121

Nike Dunk Low

经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low 女子运动鞋采用优质皮革鞋面，搭配光泽感的耐克勾标志。 鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。

其他细节

  • 皮革鞋面，经久耐穿
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，铸就非凡抓地力，尽显经典风范

产品细节

  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 山峰白/苍野灰/鲜亮勃艮第酒红/粉紫红
  • 款式： IM6025-121

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。