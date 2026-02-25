 
Nike Dunk Low 女子运动鞋 - 白色/粘土色/龙红/队红

Nike Dunk Low

女子运动鞋

10% 折让

Nike Dunk 作为 80 年代经典篮球鞋款，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。此款 Nike Dunk Low 女子运动鞋沿袭 Dunk 复古风格，焕发甜蜜气息。加垫低帮鞋口，令你畅享舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/粘土色/龙红/队红
  • 款式： FQ7056-100

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面增添柔软质感和复古韵味，搭配耐穿结构，再现 80 年代篮球风范
  • 泡棉中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 泡棉鞋垫
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。