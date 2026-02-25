Nike Dunk Low
女子运动鞋
10% 折让
Nike Dunk 作为 80 年代经典篮球鞋款，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。此款 Nike Dunk Low 女子运动鞋沿袭 Dunk 复古风格，焕发甜蜜气息。加垫低帮鞋口，令你畅享舒适穿着体验。
- 显示颜色： 白色/粘土色/龙红/队红
- 款式： FQ7056-100
Nike Dunk Low
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面增添柔软质感和复古韵味，搭配耐穿结构，再现 80 年代篮球风范
- 泡棉中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 泡棉鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
