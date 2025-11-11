 
Nike Dunk Low 女子运动鞋 - 珍珠灰/深藏青/深藏青/多色

Nike Dunk Low

女子运动鞋

¥849

经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low 女子运动鞋采用皮革细节搭配炫彩装饰。 鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。


  • 显示颜色： 珍珠灰/深藏青/深藏青/多色
  • 款式： IM6571-027

Nike Dunk Low

¥849

其他细节

  • 鞋面混搭皮革与合成材质，经久耐穿，塑就优质造型
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，铸就非凡抓地力，尽显经典风范

产品细节

  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。