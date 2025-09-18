Nike Dunk Low
婴童易穿脱运动鞋
20% 折让
经典设计，助小宝贝开启运动鞋收藏之旅。Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动匠心设计，却深受滑板爱好者的青睐，定义了运动鞋迷文化。Nike Dunk Low 婴童易穿脱运动鞋这款 80 年代经典鞋款采用柔软脚踝衬垫，结合橡胶的非凡抓地力，无需系带，助小宝贝尽情畅玩。
- 显示颜色： 白色/尘光子色/浅银
- 款式： FB9107-124
经久耐穿
天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显经典魅力。
经典外观
鞋头部位打孔细节结合鞋口和鞋舌形状，忠实沿袭元年款 Dunk 经典外观。
强大抓地力，驾驭日常活动
全掌型橡胶鞋底铸就非凡抓地力，同时融入与元年款类似的抓地底纹。
产品细节
- 弹性鞋带
- 包边鞋底结构
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。 该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
