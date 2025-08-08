 
Nike Dunk Low 幼童运动鞋 - 海藻绿/军裤卡其/深渊绿/黄褐色

Nike Dunk Low

幼童运动鞋

¥569

Nike Dunk Low 幼童运动鞋以户外新风演绎经典篮球鞋，唤醒小宝贝内心的探索热情。橙色鞋带仿若伞绳，侧边拼接饰有虫纹印花，增添动感的别致纹理；鞋舌标签和后跟覆面饰有树枝元素 Nike 标志，提醒小宝贝踏入户外才是正经事。


  • 显示颜色： 海藻绿/军裤卡其/深渊绿/黄褐色
  • 款式： IH4043-364

其他细节

  • 经典的全掌型橡胶外底，铸就非凡抓地力
  • 皮革与织物组合鞋面经久耐穿，彰显经典魅力
  • 鞋盒内附有专享手册

产品细节

  • 经典鞋带
  • 皮革与织物组合鞋面
  • 低帮鞋口
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。