Nike Dunk Low
幼童运动鞋
¥499
Nike Dunk Low 幼童运动鞋专为小脚丫设计，匠心设计鞋头空间与足底缓震配置。经典拼接、缓震和复古外底设计，忠实再现经典篮球风格。
- 显示颜色： 白色/白色/白色/上升粉
- 款式： IU7765-125
Nike Dunk Low
¥499
Nike Dunk Low 幼童运动鞋专为小脚丫设计，匠心设计鞋头空间与足底缓震配置。经典拼接、缓震和复古外底设计，忠实再现经典篮球风格。
其他细节
- 合成材质鞋面经久耐穿，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 全掌型橡胶外底融入抓地底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 白色/白色/白色/上升粉
- 款式： IU7765-125
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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