Nike Dunk Low

¥379 ¥499 24% 折让

忠于元年经典

Nike Dunk Low 幼童运动鞋是孩子鞋柜里的百搭佳选。采用耐穿结构和元年款配色，重现 80 年代中期篮球经典款。采用橡胶鞋底，铸就出众抓地力，助力小运动鞋迷轻松畅动。

Nike Dunk

从篮板到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整而具有抓附力的鞋底闯入了滑板运动员的视野，堪称滑板鞋的理想之选。几十年来，Dunk 不断直击全球各地滑板手的灵魂，推出不计其数的配色方案，追求创造力和功能性兼得的理想境界，彰显亚文化风采。