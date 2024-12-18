这款 80 年代中期的经典运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。灵动应万变，新年有得盘。Nike Dunk Low 耐克灵蛇迎新系列大童运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿。该鞋款采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。

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