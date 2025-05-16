Nike Dunk Low 耐克灵蛇迎新系列

¥669

这款 80 年代中期的经典运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。灵动应万变，新年有得盘。Nike Dunk Low 耐克灵蛇迎新系列大童运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿。该鞋款采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。

其他细节 天然皮革与合成材质组合鞋面，柔软耐穿，增添复古韵味

泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果

橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节 低帮鞋口

泡绵鞋垫

显示颜色： 帆白/白色/浅橄榄绿/浅骨色

款式： HV6001-101