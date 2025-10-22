Nike Dunk Low x LEGO® Collection

¥699

Nike Dunk Low x LEGO® Collection 幼童运动鞋会是通往另一个宇宙的窗口吗？ 即刻上脚，让孩子们一探究竟！ 多种人气乐高®元素隐匿于以银河系为灵感的印花图案之中。 耐穿合成材质鞋面搭配足底柔软泡绵，缔造非凡舒适感受。

其他细节 合成材质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味

泡绵中底，有助减轻鞋身重量，回弹缓震

橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范，助力轻松迈步，而孩子们的一小步对乐高®小人仔而言却是一大步

产品细节 经典鞋带

橡胶外底

显示颜色： 白色/勇气蓝/金属银灰/多色

款式： IM1447-100