 
Nike Dunk Low LX 女子运动鞋 - 浅土褐/白色/沙漠黄/幻影

经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low LX 女子运动鞋采用天然皮革设计，结合基础中性色调，彰显经典时尚风范。


  • 显示颜色： 浅土褐/白色/沙漠黄/幻影
  • 款式： IH7354-101

其他细节

  • 天然皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。

