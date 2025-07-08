 
Nike Dunk Low LX 女子运动鞋 - 白色/白色/冰川蓝/多色

Nike Dunk Low LX

女子运动鞋

21% 折让

经典运动鞋款强势回归，彰显海岛风情。Nike Dunk Low LX 女子运动鞋版型出众，将海岛风情融入 80 年代经典设计，结合舒适出众的脚感，让你畅享非凡穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/白色/冰川蓝/多色
  • 款式： IB8877-191

其他细节

  • 天然皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 加垫低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
