Nike Dunk Low LX
女子运动鞋
21% 折让
经典运动鞋款强势回归，彰显海岛风情。Nike Dunk Low LX 女子运动鞋版型出众，将海岛风情融入 80 年代经典设计，结合舒适出众的脚感，让你畅享非凡穿着体验。
- 显示颜色： 白色/白色/冰川蓝/多色
- 款式： IB8877-191
其他细节
- 天然皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 加垫低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
