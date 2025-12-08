Nike Dunk Low LX
女子运动鞋
20% 折让
经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low LX 女子运动鞋采用天然皮革设计，结合基础中性色调，彰显经典时尚风范。
- 显示颜色： 浅土褐/白色/沙漠黄/幻影
- 款式： IH7354-101
其他细节
- 天然皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
