Nike Dunk Low By You

¥1,087

在黑与白之间，还有独属于你的故事。 定制你的专属 Dunk，让经典永流传。 Nike Dunk Low By You 专属定制女子运动鞋混搭鳄鱼皮、蟒蛇皮、鸵鸟皮、黄貂鱼皮、针织面料和优质皮革，打造丰富纹理效果；还可选择反光的耐克勾标志和后饰片，添加些许闪耀魅力。 选择经典的黑色或白色鞋底，或是换成天然橡胶鞋底，画上点睛之笔。 上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

基本材料 混搭鳄鱼皮、蟒蛇皮、鸵鸟皮、黄貂鱼皮、针织面料和优质摔花皮，打造丰富层次感和你挚爱的纹理效果。 经典组合 玩转黑与白，缔造专属撞色设计。 秀出自我 每只鞋的后饰片可添加名字首字母、 昵称 或其他个人信息， 至多 5 个字符。

其他细节 鞋面会随着穿着磨损增添柔软质感和复古韵味

泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果

橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

Nike By You 细节 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。

都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。

在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。

显示颜色： 多色/多色/多色

款式： IM1382-900