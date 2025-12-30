Nike Dunk Low By You
专属定制女子运动鞋
¥1,087
在黑与白之间，还有独属于你的故事。 定制你的专属 Dunk，让经典永流传。 Nike Dunk Low By You 专属定制女子运动鞋混搭鳄鱼皮、蟒蛇皮、鸵鸟皮、黄貂鱼皮、针织面料和优质皮革，打造丰富纹理效果；还可选择反光的耐克勾标志和后饰片，添加些许闪耀魅力。 选择经典的黑色或白色鞋底，或是换成天然橡胶鞋底，画上点睛之笔。 上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： IM1382-900
Nike Dunk Low By You
基本材料
混搭鳄鱼皮、蟒蛇皮、鸵鸟皮、黄貂鱼皮、针织面料和优质摔花皮，打造丰富层次感和你挚爱的纹理效果。
经典组合
玩转黑与白，缔造专属撞色设计。
秀出自我
每只鞋的后饰片可添加名字首字母、 昵称 或其他个人信息， 至多 5 个字符。
其他细节
- 鞋面会随着穿着磨损增添柔软质感和复古韵味
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
Nike By You 细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
