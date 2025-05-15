 

Nike Dunk Low Next Nature

大童运动鞋

¥669

穿上 Nike Dunk Low Next Nature 大童运动鞋，自由探索，创意玩乐。该经典鞋款采用耐穿合成材质精心打造，无论是在操场还是在教室，皆可轻松驾驭。足底柔软泡绵带来缓震脚感，别致耐克勾标志的颜色会由于角度关系发生微妙变化。


  • 显示颜色： 复古蓝灰/皇家蓝/深渊绿/白色
  • 款式： FJ4668-400

Nike Dunk Low Next Nature

¥669

穿上 Nike Dunk Low Next Nature 大童运动鞋，自由探索，创意玩乐。该经典鞋款采用耐穿合成材质精心打造，无论是在操场还是在教室，皆可轻松驾驭。足底柔软泡绵带来缓震脚感，别致耐克勾标志的颜色会由于角度关系发生微妙变化。

其他细节

  • 合成材质鞋面，质感柔软；巧搭耐穿结构，重现 80 年代篮球风范
  • 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
  • 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋头打孔设计
  • 显示颜色： 复古蓝灰/皇家蓝/深渊绿/白色
  • 款式： FJ4668-400

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