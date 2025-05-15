Nike Dunk Low Next Nature
大童运动鞋
¥669
穿上 Nike Dunk Low Next Nature 大童运动鞋，自由探索，创意玩乐。该经典鞋款采用耐穿合成材质精心打造，无论是在操场还是在教室，皆可轻松驾驭。足底柔软泡绵带来缓震脚感，别致耐克勾标志的颜色会由于角度关系发生微妙变化。
- 显示颜色： 复古蓝灰/皇家蓝/深渊绿/白色
- 款式： FJ4668-400
Nike Dunk Low Next Nature
¥669
穿上 Nike Dunk Low Next Nature 大童运动鞋，自由探索，创意玩乐。该经典鞋款采用耐穿合成材质精心打造，无论是在操场还是在教室，皆可轻松驾驭。足底柔软泡绵带来缓震脚感，别致耐克勾标志的颜色会由于角度关系发生微妙变化。
其他细节
- 合成材质鞋面，质感柔软；巧搭耐穿结构，重现 80 年代篮球风范
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 复古蓝灰/皇家蓝/深渊绿/白色
- 款式： FJ4668-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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