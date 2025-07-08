 
Nike Dunk Low Next Nature 女子运动鞋板鞋 - 浅烟灰/淡象牙白/上升粉

Nike Dunk Low Next Nature

女子运动鞋板鞋

21% 折让
Nike Dunk Low Next Nature 女子运动鞋板鞋 - 浅烟灰/淡象牙白/上升粉
设计你的 Nike By You 专属定制产品

经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Next Nature 女子运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！


  • 显示颜色： 浅烟灰/淡象牙白/上升粉
  • 款式： DD1873-002

Nike Dunk Low Next Nature

21% 折让

经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Next Nature 女子运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

其他细节

  • 利落合成材质鞋面略带光泽，营造柔软质感
  • 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 鞋头打孔设计
  • 显示颜色： 浅烟灰/淡象牙白/上升粉
  • 款式： DD1873-002

Dunk 起源

Dunk 起初是 Nike 旗下的经典篮球鞋，后来受到滑板文化的追捧，经过 Nike SB 适时革新，蜕变为出众的炫技鞋款。现在，从小镇滑板店到纽约标志性的高级时尚门店，Nike SB Dunk 已然成为 Nike 与众多设计界巨擘合作的青睐蓝本。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。