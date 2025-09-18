Nike Dunk Low Next Nature
女子运动鞋板鞋
33% 折让
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Next Nature 女子运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 白色/元素粉
- 款式： DD1873-112
其他细节
- 利落合成材质鞋面略带光泽，营造柔软质感
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 加垫鞋口
- 鞋头打孔设计
Dunk 起源
Dunk 起初是 Nike 旗下的经典篮球鞋，后来受到滑板文化的追捧，经过 Nike SB 适时革新，蜕变为出众的炫技鞋款。现在，从小镇滑板店到纽约标志性的高级时尚门店，Nike SB Dunk 已然成为 Nike 与众多设计界巨擘合作的青睐蓝本。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
