经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Next Nature 女子运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！


  • 显示颜色： 白色/元素粉
  • 款式： DD1873-112

其他细节

  • 利落合成材质鞋面略带光泽，营造柔软质感
  • 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 鞋头打孔设计
Dunk 起源

Dunk 起初是 Nike 旗下的经典篮球鞋，后来受到滑板文化的追捧，经过 Nike SB 适时革新，蜕变为出众的炫技鞋款。现在，从小镇滑板店到纽约标志性的高级时尚门店，Nike SB Dunk 已然成为 Nike 与众多设计界巨擘合作的青睐蓝本。

