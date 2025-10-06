Nike Dunk Low Premium
女子复古芭蕾风运动鞋板鞋
30% 折让
Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典鞋款，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low Premium 女子运动鞋将复古外观融入街头风范，采用加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。
- 显示颜色： 柔粉/浅银灰/椰奶色
- 款式： FB7910-601
Nike Dunk Low Premium
30% 折让
Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典鞋款，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low Premium 女子运动鞋将复古外观融入街头风范，采用加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。
其他细节
- 天然皮革鞋面，增添柔软质感和复古韵味
- 泡绵中底，塑就轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 显示颜色： 柔粉/浅银灰/椰奶色
- 款式： FB7910-601
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。