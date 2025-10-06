 
Nike Dunk Low Premium 女子复古芭蕾风运动鞋板鞋 - 柔粉/浅银灰/椰奶色

Nike Dunk Low Premium

女子复古芭蕾风运动鞋板鞋

30% 折让

Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典鞋款，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low Premium 女子运动鞋将复古外观融入街头风范，采用加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。


  • 显示颜色： 柔粉/浅银灰/椰奶色
  • 款式： FB7910-601

Nike Dunk Low Premium

30% 折让

Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典鞋款，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low Premium 女子运动鞋将复古外观融入街头风范，采用加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，增添柔软质感和复古韵味
  • 泡绵中底，塑就轻盈回弹的缓震效果
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 柔粉/浅银灰/椰奶色
  • 款式： FB7910-601

Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。