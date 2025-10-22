Nike Dunk Low Retro
男子运动鞋复古板鞋
¥749
Nike Dunk 运动鞋起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以利落覆面和经典配色再次归来。这款 Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用优质皮革鞋面，塑就出众外观和非凡脚感，彰显 80 年代风范。现代鞋类技术塑就舒适穿着体验。
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： DD1391-100
演绎 Dunk 风范
其他细节
- 优质皮革鞋面略带光泽，上脚即可打造满满吸睛效果
- 泡绵中底，塑就轻盈回弹的缓震效果
- 加垫低帮鞋口，打造利落外观和舒适体验
- 醒目撞色设计以元年款学院球队配色为灵感
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 低帮鞋口
- 泡绵鞋垫
- 鞋头打孔设计
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
因设计方案的调整，该产品上的注册商标“®”标记会有批次差异，与官方宣传图中所呈现的“®”数量可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！
- 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
