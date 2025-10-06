 
Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋 - 动物群棕/珍珠灰/黑/珍珠灰

Nike Dunk Low Retro

男子运动鞋

30% 折让
Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋 - 动物群棕/珍珠灰/黑/珍珠灰
经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用经典撞色设计，结合精致天然皮革与柔软衬垫，舒适耐穿。 上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！


  • 显示颜色： 动物群棕/珍珠灰/黑/珍珠灰
  • 款式： IH7333-200

其他细节

  • 精致皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 鞋头采用透气孔设计
