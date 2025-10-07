Nike Dunk Low Retro
男子运动鞋
30% 折让
Nike Dunk 在问世之初是专为知名大学校队打造的鞋款，此次的 "Be True To Your School" 系列就从起初的广告宣传中汲取灵感，演绎返璞归真的传统学院风采。Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用出众配色彰显校园风范，利落皮革略带光泽，助你轻松型出范。何不系上鞋带，上场比比看？
- 显示颜色： 白色/白色/绿古色
- 款式： DV0833-111
Nike Dunk Low Retro
30% 折让
Nike Dunk 在问世之初是专为知名大学校队打造的鞋款，此次的 "Be True To Your School" 系列就从起初的广告宣传中汲取灵感，演绎返璞归真的传统学院风采。Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用出众配色彰显校园风范，利落皮革略带光泽，助你轻松型出范。何不系上鞋带，上场比比看？
其他细节
- 匠心配色，彰显你对挚爱大学球队的拥趸之情
- 皮革鞋面适合日常穿着，柔软非凡
- 泡绵中底，塑就轻盈回弹的缓震效果
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/绿古色
- 款式： DV0833-111
Nike Dunk
从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。 Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。