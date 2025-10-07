Nike Dunk Low Retro

¥519 ¥749 30% 折让

Nike Dunk 在问世之初是专为知名大学校队打造的鞋款，此次的 "Be True To Your School" 系列就从起初的广告宣传中汲取灵感，演绎返璞归真的传统学院风采。Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用出众配色彰显校园风范，利落皮革略带光泽，助你轻松型出范。何不系上鞋带，上场比比看？

Nike Dunk

从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。 Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。