Nike Dunk Low Retro SE
熊猫设计特别款男子运动鞋
40 年风雨洗礼，经典一如既往。Nike Dunk Low Retro SE 男子运动鞋携特别版撞色设计、可拆卸熊猫挂饰和柔软衬垫焕新来袭，造就舒适脚感，旨在庆贺 Dunk 的周年诞辰。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： HQ1965-100
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 泡绵中底，塑就轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
