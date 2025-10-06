Nike Dunk Low Retro SE

¥689 ¥849 18% 折让

40 年风雨洗礼，经典一如既往。Nike Dunk Low Retro SE 熊猫设计特别款男子运动鞋携特别版撞色设计、可拆卸熊猫挂饰和柔软衬垫焕新来袭，造就舒适脚感，旨在庆贺 Dunk 的周年诞辰。此外，每双鞋都随附可撕鞋盒和熊猫贴纸，让欢庆氛围时刻在线。别忘了解锁你的派对彩蛋！

其他细节 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味

泡绵中底，塑就轻盈回弹的缓震效果

橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节 低帮鞋口

泡绵鞋垫

两副鞋带

毛绒熊猫挂饰

显示颜色： 白色/黑/黑

款式： IB2990-100