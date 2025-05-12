Nike Dunk Low Retro SE

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穿上特别版 Nike Dunk Low Retro SE 男子运动鞋，以全明星风范自信登场。 匠心风格设计细节结合优质材料与柔软衬垫，令鞋款舒适又耐穿。

Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。