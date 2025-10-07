Nike Dunk Low SE
女子运动鞋
30% 折让
经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low SE 女子运动鞋采用经典撞色设计，以迷人细节和柔软衬垫缔造非凡舒适脚感。 上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 沙漠黄褐/淡香草黄/帆白/动物群棕
- 款式： HQ7487-700
其他细节
- 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
