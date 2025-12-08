 
Nike Dunk Low SE 女子运动鞋 - 沙漠黄褐/淡香草黄/帆白/动物群棕

Nike Dunk Low SE

女子运动鞋

20% 折让
沙漠黄褐/淡香草黄/帆白/动物群棕
帆白/淡象牙白/金属色/黑

经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low SE 女子运动鞋采用经典撞色设计，以迷人细节和柔软衬垫缔造非凡舒适脚感。 上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！


  • 显示颜色： 沙漠黄褐/淡香草黄/帆白/动物群棕
  • 款式： HQ7487-700

Nike Dunk Low SE

20% 折让

经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low SE 女子运动鞋采用经典撞色设计，以迷人细节和柔软衬垫缔造非凡舒适脚感。 上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

其他细节

  • 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 显示颜色： 沙漠黄褐/淡香草黄/帆白/动物群棕
  • 款式： HQ7487-700

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。