Nike Dunk Low SE

¥569

为小宝贝的鞋柜增添一款经典力作。Nike Dunk 运动鞋曾为 80 年代标杆之作，现携特别版配色和顺滑皮革强势回归，兼具出众外观和质感。Nike Dunk Low SE 幼童运动鞋采用匠心耐克勾标志、后跟倒置品牌标志和双色鞋带，增添精致格调。

其他细节 皮革鞋面柔软耐穿，增添柔软质感和复古韵味

足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震，回弹出众

橡胶鞋底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节 经典鞋带

低帮鞋口

包边鞋底结构

显示颜色： 白色/赛车蓝/土绯红/黑

款式： HF0971-100