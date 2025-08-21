Nike Dunk Low SE
熊猫设计特别款大童运动鞋
¥669
为你的运动鞋收藏之旅增添一款经典力作。Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代标杆之作，现携特别版设计焕新归来，Nike Dunk Low SE 熊猫设计特别款大童运动鞋采用顺滑皮革与撞色设计，打造吸睛外观。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 白色/黑/动物群棕/亮黄
- 款式： HQ9294-100
Nike Dunk Low SE
¥669
为你的运动鞋收藏之旅增添一款经典力作。Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代标杆之作，现携特别版设计焕新归来，Nike Dunk Low SE 熊猫设计特别款大童运动鞋采用顺滑皮革与撞色设计，打造吸睛外观。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
其他细节
- 优质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶鞋底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 经典鞋带
- 加垫鞋口
- 包边鞋底结构
- 显示颜色： 白色/黑/动物群棕/亮黄
- 款式： HQ9294-100
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。