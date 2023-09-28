跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dunk Low SP

      男子运动鞋板鞋

      ¥849

      该鞋款采用亮眼覆面和学院风配色，让 80 年代经典篮球鞋款重现街头。Nike Dunk Low SP 男子运动鞋采用经典篮球鞋设计，将复古外观融入街头风范，并采用加衬鞋口，忠于传统风格，营造舒适脚感。

      • 显示颜色： 白色/大学红
      • 款式： CU1727-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      本产品不参加任何优惠活动

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。