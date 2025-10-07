Nike Dunk Low Twist
女子运动鞋板鞋
42% 折让
Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low Twist 女子运动鞋将复古外观融入街头风范，采用加垫鞋口和饱满廓形，令你畅享舒适有型的运动体验。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DZ2794-001
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面柔软舒适，增添复古韵味
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配篮球圆形支点设计，铸就非凡抓地力
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DZ2794-001
Nike Dunk
从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
因设计方案的调整，该产品上的注册商标“®”标记会有批次差异，与官方宣传图中所呈现的“®”数量可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！
- 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
