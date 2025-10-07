Nike Dunk Low Twist

¥489 ¥849 42% 折让

Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low Twist 女子运动鞋将复古外观融入街头风范，采用加垫鞋口和饱满廓形，令你畅享舒适有型的运动体验。

Nike Dunk

从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。