Nike Dynamo 2 EasyOn

¥289 ¥499 42% 折让

小宝贝总是那么活泼好动？试试这款专为陪伴他们一同探索世界而设计的运动鞋。Nike Dynamo 2 EasyOn 耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋穿着舒适，无需系带，方便小宝贝们快速上脚，开始畅玩。可下压式后跟设计，小脚丫踩下后即可快速蹬入。弹性织物材料巧搭毛毛虫风格线条设计，妥帖包裹稚嫩双足，灵活舒适，支撑有力。

轻松穿脱

FlyEase 如今化身为 Nike EasyOn。Nike EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱，让他们可以专注畅玩。可下压式后跟专为儿童设计，小脚丫踩下后即可快速蹬入。轻松穿着，无需系带。踩下后跟，简单示范，即可教会小宝贝自行穿脱。

非凡舒适

柔软且富有弹性的织物与合成材质组合鞋面，为稚嫩双足缔造舒适穿着体验。足面匠心排布的线条有助于缔造出色稳定性，帮助小宝贝实现多向畅动体验。

柔软非凡

柔软泡绵鞋口，带来舒适脚感。足底搭配柔软泡绵，塑就出众缓震性能，助力尽情畅玩。